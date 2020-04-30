"هابل" يشهد تفتت مذنب "أطلس" إلى أشلاء

رصد التلسكوب الفضائي "هابل" التابع لناسا ووكالة الفضاء الأوروبية عملية تفتت المذنب C/2019 Y4 ATLAS، والتقط صورا مفصلة وواضحة للحدث.

إقرأ المزيد

ويشير موقع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إلى أن نظام المسح الفلكي الروبوتي ATLAS اكتشف (المذنب C/2019 Y4 في 29 ديسمبر عام 2019، وكان المذنب يزداد سطوعا إلى منتصف شهر مارس الماضي ولكنه بعد ذلك بدأ يخمد تدريجيا.

واعتقد العلماء أن نواة المذنب الجليدية تتفتت، وهذا ما أكده الفلكي الهاوي خوسيه دي كيروس، الذي التقط في 11 أبريل صورا لثلاث قطع منها. ومن ثم في 20 أبريل رصد "هابل" 30 قطعة من نواة المذنب، تتحرك بصورة عشوائية في غباره، ولكن في الصور التي التقطها "هابل" يوم 23 أبريل انخفض عددها إلى 25 قطعة فقط.

ويقول البروفيسور ديفيد جويت من جامعة كاليفورنيا، "يتغير المظهر الخارجي لهذه القطع كثيرا خلال يومين، ما يصبح من الصعب مطابقة النقاط. ولا أعلم فيما إذا كان هذا يحصل نتيجة انعكاس ضوء الشمس عن بعض القطع، التي تعمل كمصابيح شجرة عيد الميلاد، أم أن قطعا مختلفة تظهر في أيام مختلفة".

ويؤدي ازدياد تحرر الغازات من نواة المذنب وبصورة غير متساوية، إلى زيادة سرعة دورانها، ما يسبب تفتتها. ويقول العالم غوانشي يي من جامعة ميرلاند بهذا الصدد "هذه أحداث مثيرة جدا ونادرة. وغالبية قطع المذنب باهتة عادة وتصعب رؤيتها. وتحدث مثل هذه الحالة مرة أو مرتين في عشر سنوات".

ويعتقد العلماء أن العملية التي رصدها "هابل" قد تكون واحدة من الآليات الرئيسية لموت المذنبات ، ويقول جويت: "قد يُظهر التحليل الإضافي لبيانات "هابل" فيما إذا كانت هذه الآلية مسؤولة عن اضمحلال المذنبات".

المصدر: نوفوستي