فلبينية تتزوج من حبيبها المتوفى قبل دفنه!

أثارت شابة فلبينية عبرت عن إخلاصها لحبيبها المتوفى بزواجها منه رغم وفاته، جدلا كبيرا في البلاد، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

وأقيم "حفل الزفاف" في Cauayan Memorial Gardens، إيزابيلا، يوم السبت 2 سبتمبر الجاري.

وجاءت "العروس"، التي عرفتها صحيفة Philippine Inquirer باسم زيرين، إلى المقبرة "للزواج" من حبيبها المتوفى، جاك أنتوني ماكادانج دانغ، البالغ من العمر 22 عاما والذي قُتل الشهر الماضي، بعد أن دهس رجل أعمال دراجته النارية، في هجوم انتقامي لشجار سابق في حانة.

وتم التحضير لأصغر التفاصيل في حفل الزفاف الغريب و"العاطفي"، بما في ذلك الثوب الأبيض والخواتم، وفقا لـ Coconuts.

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ونقلا عن تصريحات والد العروس، أنطونيو ديلميندو، ذكرت إذاعة Bomboradyo أن الحبيبين تعرفا على بعضهما في المدرسة الثانوية، كما أن عائلة العروس تعرف أن علاقتهما جدية.

وعلى الرغم من الطبيعة غير الاعتيادية لحفل الزفاف، إلا أن الأقارب شاركوا في الاحتفال، حيث أنهم استوعبوا مدى قوة العلاقة بين الحبيبين.

يذكر أن قانون الأسرة في الفلبين لا يذكر شيئا عن الزواج من شخص ميت، إلا أنه ينص على أن الزواج غير صالح في حال فشل أحد الطرفين في تقديم الموافقة "بحضور الضابط الرسمي".

المصدر: RT