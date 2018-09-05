208 سنوات.. تكريم أكبر زوجين معمرين في العالم! (فيديو)

يوجد في اليابان اليوم أكبر عدد من المعمرين المسنين في العالم، وفي الوقت نفسه، يوجد فيها أكبر زوجين معمرين على وجه الأرض، إذ بلغ مجموع عمريهما 208 سنوات.

وبالإضافة إلى عمر الزوجين الكبير، فقد حققا رقما قياسيا آخر باعتبار أن عمر زواجهما فاق 80 عاما، حيث عقد ماساو ماتسوموتو (108 أعوام) قرانه على، مياكو ماتسوموتو (100 عام)، في أكتوبر 1937.

والجدير بالذكر أن الزوجين لم يستطيعا تنظيم حفل زفاف آنذاك، إذ كانت اليابان بصدد خوض الحرب العالمية الثانية، حيث تم استدعاء ماساو بشكل مستعجل للخدمة العسكرية.

وفي سياق متصل، قررت غينيس للأرقام القياسية تكريم الزوجين وإدخالهما إلى صفحات موسوعتها القادمة، التي ستصدر في عام 2019.

وفي تعليقها على تكريم مجموعة غينيس، قالت ابنتهما هيرومي: "والديّ الآن في المرحلة الأخيرة من حياتهما.. إنه لشرف أن يحصلا على هذه الجائزة الدولية، وأتمنى أن يواصلا حياتهما بسلام".

المصدر: رويترز + يوتيوب