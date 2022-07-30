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وصول الشابة السعودية وسام السويلمي إلى الرياض بعد "تعهد الديوان الملكي بحمايتها" (صور + فيديوهات)

مجتمع

وصول الشابة السعودية وسام السويلمي إلى الرياض بعد
Globallookpress
العلم السعودي
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بعد أن أثارت قصتها تفاعلا وتضامنا واسعا، وصلت الشابة السعودية الهاربة من عائلتها إلى ألمانيا، وسام السويلمي، إلى الرياض، مساء أمس الجمعة.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت وسام السويلمي صورة لها وهي حاملة لباقة من الورود، وكتبت أعلاها "وسام في السعوديه".

كما نشرت السويلمي عدة مقاطع فيديو لرحلتها ولحظة وصولها للرياض واستقبال فريق من وحدة الحماية الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لها، قبل نقلها لأحد الفنادق.

ومنذ أيام، أعلنت وسام السويلمي عن صدور قرار من الديوان الملكي، بتأمين رحلة عودتها إلى المملكة وتأمين حياتها فيها.

وقالت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات"، إن "السفارة السعودية في ألمانيا أبلغتها أنه صدر قرار ملكي من الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بتأمينها ورعايتها".

وكانت الشابة السعودية قد هربت إلى ألمانيا جراء تعرضها لـ"التحرش" من قبل والدها"، فيما ضجت قصتها مؤخرا بعد أن أقنعها الفنان والناشط في المجال الإنساني، فايز المالكي، بالعودة لبلادها، حيث استقبلتها السفارة السعودية في برلين قبل أن تعدل عن فكرتها تلك بسبب مخاوف من عائلتها، إذ أنها في وقت سابق، ألغت السويلمي عودة مقررة لبلادها مع توفير تعهدات بتوفير حماية لها، بعدما قالت إنها تلقت تهديدات من عائلتها، كما ألمحت قبل أيام لرغبتها في الانتحار في ألمانيا، قبل أن تقرر العودة بالفعل.

في حين أن الشرطة السعودية أوقفت في مارس الماضي، في مدينة عرعر شمال البلاد، شخصا دون الإشارة لاسمه، بتهمة التحرش، بالاستناد لمقطع فيديو منشور، قيل إنه والد وسام وفق عدة مواقع إعلامية.

المصدر: "وكالات"

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