وصول الشابة السعودية وسام السويلمي إلى الرياض بعد "تعهد الديوان الملكي بحمايتها" (صور + فيديوهات)

بعد أن أثارت قصتها تفاعلا وتضامنا واسعا، وصلت الشابة السعودية الهاربة من عائلتها إلى ألمانيا، وسام السويلمي، إلى الرياض، مساء أمس الجمعة.

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وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت وسام السويلمي صورة لها وهي حاملة لباقة من الورود، وكتبت أعلاها "وسام في السعوديه".

كما نشرت السويلمي عدة مقاطع فيديو لرحلتها ولحظة وصولها للرياض واستقبال فريق من وحدة الحماية الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لها، قبل نقلها لأحد الفنادق.

مع بدايه العام تكون #وسام_السويلمي عادت بعد سنين الغربة عانت وذاقت فيها التعب، الصدق خبر يسعد.. شكراً لمن بادر وحفزها للعودة، شكراً لمن ساعدها، وشكراً لمن احتواها، مع عودتها فتح باب كبير لمن هم بالخارج واكثر شيء تثبته الايام بأنه لايوجد ماهو ادفى من حضن الوطن.🇸🇦 pic.twitter.com/GN6VoHf7qN — ام جوري الدوسري💎 (@aljoru18) July 30, 2022

#وسام_في_السعوديه

وسام السويلمي بعدان قرارت العودة إلى المملكة لقناعتها التامة في عدالة الأنظمة السعودية في القضية الأسرية التي تعرضت لها قبل أعوام والان بكل فرح تستقبل بالمملكة .. pic.twitter.com/5DjaQxQ1E8 — فهد العنزي (@yyyyssss39) July 30, 2022

ومنذ أيام، أعلنت وسام السويلمي عن صدور قرار من الديوان الملكي، بتأمين رحلة عودتها إلى المملكة وتأمين حياتها فيها.

وقالت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في "سناب شات"، إن "السفارة السعودية في ألمانيا أبلغتها أنه صدر قرار ملكي من الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بتأمينها ورعايتها".

ببشركم🥹.



أمر من الديوان الملكي...

تقدم الحماية لوسام السويلمي

وترجع إلى الوطن

وتعيش ك أيت مواطنة سعودية

شكراً سيدي سلمان

وولي عهده سيدي محمد بن سلمان،

(جُبر كسري)

وطني وطني ولو جار علي عزيزاً💔🇸🇦 pic.twitter.com/b3Mm6iaR4F — 🇸🇦وسام السويلمي العنزي (@eell_001) July 28, 2022

وكانت الشابة السعودية قد هربت إلى ألمانيا جراء تعرضها لـ"التحرش" من قبل والدها"، فيما ضجت قصتها مؤخرا بعد أن أقنعها الفنان والناشط في المجال الإنساني، فايز المالكي، بالعودة لبلادها، حيث استقبلتها السفارة السعودية في برلين قبل أن تعدل عن فكرتها تلك بسبب مخاوف من عائلتها، إذ أنها في وقت سابق، ألغت السويلمي عودة مقررة لبلادها مع توفير تعهدات بتوفير حماية لها، بعدما قالت إنها تلقت تهديدات من عائلتها، كما ألمحت قبل أيام لرغبتها في الانتحار في ألمانيا، قبل أن تقرر العودة بالفعل.

#وسام_في_السعوديه



بدعم من المملكة و بمساعدة فايز المالكي عودة #وسام_السويلمي الى ارض الوطن بعد ٣ سنوات من الغربة. pic.twitter.com/9Q9bZheY4b — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) July 30, 2022

في حين أن الشرطة السعودية أوقفت في مارس الماضي، في مدينة عرعر شمال البلاد، شخصا دون الإشارة لاسمه، بتهمة التحرش، بالاستناد لمقطع فيديو منشور، قيل إنه والد وسام وفق عدة مواقع إعلامية.

المصدر: "وكالات"