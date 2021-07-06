آيسلندا تنتقل إلى أسبوع عمل قصير بعد تجارب ناجحة

أعلنت مؤسسة "آلدا" لتطوير الديمقراطية في آيسلندا أن نحو ثلاثة أرباع الأيدي العاملة في البلاد سيتمكنون من الانتقال إلى أسبوع عمل قصير، بعد تجارب ناجحة للنظام الجديد.

ونظمت الحكومة تجربتين عامي 2015 و2017 لتقليص أسبوع العمل التقليدي من 40 إلى 35 و36 ساعة في الأسبوع، وذلك استجابة لمبادرة النقابات ونشطاء المجتمع المدني.

وشملت التجارب نحو 2.5 ألف من الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، ما يشكل أكثر من 1% من الأيدي العاملة في آيسلندا.

وبعد إتمام تحليل نتائج التجارب، تبين أن فاعلية العمل ظلت في مستواها أو ارتفعت في معظم أماكن العمل.

وبناء على نتائج التجربة تم تقليص ساعات العمل لعشرات الآلاف من العاملين في البلاد.

وحسب معطيات "آلدا"، فإن 86% من الأيدي العاملة انتقلت إلى نظام العمل الجديد، أو يحق لها مناقشة الانتقال مع أرباب العمل.

المصدر: نوفوستي