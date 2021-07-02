مبلغ يفوق ميزانيات دول.. زوجان يجدان في حسابهما 50 مليار دولار (فيديو)

وجد زوجان أمريكيان في ولاية لويزيانا مبلغ 50 مليار دولار في حسابهما البنكي.

وبدأت القصة حسب شبكة "فوكس نيوز"، عندما أودع بنك في حساب الزوجين المبلغ الهائل الذي يفوق ميزانيات دول، عن طريق الخطأ.

وذكر دارين جيمس (47 عاما) أنه لدى وصوله إلى المنزل في مدينة باتون روج بلويزيانا في 12 يونيو الماضي عرضت عليه زوجته الرقم الفلكي في الحساب على هاتفها الذكي.

وقال في تعليق للصحافة: "من أين أتى كل هذا؟ كل ما كنا نفكر به هو من سيطرق بابنا لاسترداد الأموال، لأننا لا نعرف أي شخص لديه هذا المبلغ الضخم من المال".

وشدد جميس الذي عمل سابقا ضابطا في شرطة لويزيانا على أنه لم يفكر مطلقا بالاحتفاظ بالأموال.

وتابع: "كنا نعلم أنها ليست ملكنا.. لم نربحها.. لذلك لم نتمكن من فعل أي شيء بها".

وبعدما اتصل الزوجان بالبنك قام الأخير بتصحيح الخطأ، واستغرق ذلك 4 أيام.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية