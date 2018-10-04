مصدر: مصرع نائب المدعي العام الروسي بحادث تحطم مروحية في روسيا

كشفت معلومات أولية لهيئة الطوارئ الروسية أن نائب المدعي العام الروسي، سعاك كارابيتيان، لقي مصرعه في حادث تحطم مروحية "AS-350" في منطقة كوستروما الروسية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مصدر في هيئة الطوارئ الروسية: "وفق المعلومات الأولية كان كارابيتيان على متن المروحية المحطمة".

من جهته قال مصدر آخر إن كارابيتيان كان في إجازة.

وأضافت الوكالة في الوقت ذاته، أنها لم تحصل بعد على أي تأكيدات رسمية لهذه المعلومات.

المصدر: تاس