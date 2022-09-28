الكرملين يرد بشأن احتمال تحول العملية الخاصة في أوكرانيا إلى مكافحة للإرهاب

صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن قرار إعادة صياغة العملية الخاصة إلى عملية لمكافحة الإرهاب يعود فقط للقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين.

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وسأل الصحفيون بيسكوف اليوم الأربعاء عما إذا كانت العملية العسكرية الخاصة ستتم إعادة صياغتها لتصبح عملية لمكافحة الإرهاب بعد ضم مناطق جديدة لروسيا.

أجاب بيسكوف قائلا: "لا علم لي بهذا الأمر. هذا الأمر في كل الأحوال، لا يمكن أن يبت فيه إلا القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الدولة".

المصدر: نوفوستي