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الكرملين يرد بشأن احتمال تحول العملية الخاصة في أوكرانيا إلى مكافحة للإرهاب

أخبار روسيا

الكرملين يرد بشأن احتمال تحول العملية الخاصة في أوكرانيا إلى مكافحة للإرهاب
ria.ru
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صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن قرار إعادة صياغة العملية الخاصة إلى عملية لمكافحة الإرهاب يعود فقط للقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فلاديمير بوتين.

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وسأل الصحفيون بيسكوف اليوم الأربعاء عما إذا كانت العملية العسكرية الخاصة ستتم إعادة صياغتها لتصبح عملية لمكافحة الإرهاب بعد ضم مناطق جديدة لروسيا.

أجاب بيسكوف قائلا: "لا علم لي بهذا الأمر. هذا الأمر في كل الأحوال، لا يمكن أن يبت فيه إلا القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الدولة".

المصدر: نوفوستي

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