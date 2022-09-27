مدفيديف للمقترعين في استفتاء الانضمام: أهلا بكم في وطنكم روسيا

رحب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عبر حسابة في "تلغرام" بتنائج استفتاءات الانضمام إلى روسيا جنوب وشرق أوكرانيا، وخاطب المقترعين: "أهلا بكم في وطنكم روسيا".

يذكر أن استفتاءات الانضمام إلى روسيا بدأت في الـ23 من سبتمبر وانتهت اليوم الثلاثاء.

وتقدمت المجالس الشعبية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بتاريخ الـ19 من سبتمبر بمناشدة إلى رئيسي الجمهوريتين دينيس بوشلين وليونيد باشنيك للإسراع بإجراء الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا.

وأعلنت إدارتا خيرسون وزابوروجيه عن وضع خطة لإجراء الاستفتاء مؤكدتين أن ذلك سيحقق العدالة التاريخية في ظل الاضطهاد والإرهاب الذي يتعرض له سكان المقاطعتين من قبل القوميين الأوكرانيين وحلفائهم من الناتو.

الصدر: تاس

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