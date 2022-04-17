أكثر من 845 ألف شخص وصلوا روسيا من دونباس وأوكرانيا

أفاد مصدر رسمي روسي بأن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى روسيا من أوكرانيا ومنطقة دونباس بلغ أكثر من 845 ألف لاجئ.

وقال المصدر: "وفقا لأحدث البيانات، وصل أكثر من 845 ألف شخص من دونباس وأوكرانيا، إلى حدود روسيا".

ولفت المصدر إلى أنه يوجد حاليا أكثر من 32000 لاجئ ، بما في ذلك ما يقرب من 12000 طفل، في مراكز إيواء مؤقتة في 45 منطقة من البلاد. وتم توزيع الأشخاص الباقين إلى أقاربهم أو معارفهم القاطنين في روسيا.

المصدر: نوفوستي