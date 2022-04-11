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الدفاع الروسية: النازيون الأوكرانيون يحتجزون أكثر من 6000 أجنبي ويتخذونهم دروعا بشرية

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الدفاع الروسية: النازيون الأوكرانيون يحتجزون أكثر من 6000 أجنبي ويتخذونهم دروعا بشرية
Globallookpress
رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن النازيين الأوكرانيين يحتجزون أكثر من 6000 أجنبي ويتخذونهم دروعا بشرية، فيما أشارت إلى أن 76 سفينة أجنبية لا زالت محاصرة في الموانئ الاوكرانية.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إن النازيين الأوكرانيين يواصلون احتجاز 6255 مواطنا أجنبيا من 12 دولة ويتخذونهم دروعا بشرية.

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وأشار إلى أن 76 سفينة أجنبية من 18 دولة لا تزال محاصرة في الموانئ الأوكرانية.

ولفت إلى أن خطر القصف وخطر الألغام الذي تسببه كييف في مياهها الداخلية ومياهها الإقليمية لا يسمحان للسفن بالملاحة بحرّية في عرض البحر.

المصدر: "نوفوستي"

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