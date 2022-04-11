القوات الروسية تدمر معسكرا لفيلق "القطاع الأيمن" النازي في دونيتسك

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف تدمير معسكر ومقر قيادي لفيلق "القطاع الأيمن" النازي في دونيتسك بصواريخ عالية الدقة أطلقتها القاذفات الروسية.

وقال: "دمرت الصواريخ عالية الدقة المحمولة جوا في منطقة دونيتسك معسكرا تابعا للنازيين الأوكرانيين".

وأضاف: "المعسكر كان قرب بلدة نوفو غرودوفكا في منطقة دونيتسك".

وأعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق أن القوات الخاصة الروسية قضت على تاراس بابانيتش أحد قادة "القطاع الأيمن"، المسؤول عن قتل مئات المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "قامت مجموعة القوات الخاصة الروسية خلال عمليات الاستطلاع والبحث على بعد 5 كيلومترات جنوب مدينة إيزيوم الأوكرانية، بتصفية أحد أشرس القادة التابعين لما يسمى بفيلق المتطوعين الأوكران "القطاع الأيمن" تاراس بابانيتش".

وأكد البيان أن "بابانيتش شارك منذ عام 2014 في عمليات نظام كييف الانتقامية في دونباس، وأصدر شخصيا أوامر بقصف مدفعي للمناطق السكنية في دونيتسك ولوغانسك بالأسلحة الثقيلة وهو المسؤول عن مقتل المئات من السكان المدنيين بمن فيهم الأطفال".

وأشارت الوزارة إلى أنه "كان أحد العقائديين لما يسمى بنظرية تفوق العرق الأوكراني، وشارك بشكل شخصي في الهجمات ومارس قتل الناطقين بالروسية في أوكرانيا".

المصدر: "سبوتنيك" + "نوفوستي"