إسرائيل والأسطورة وصناعة الأمة

في هذه الحلقة نستضيف إيرينا زفياغيلسكايا وهي مؤرخةُ مستعربة، تحمل شهادة دكتوراه علوم في التاريخ. اختصاصيةٌ معروفة في تاريخ العلاقات الدولية.

عضوٌ مراسل في أكاديمية العلوم الروسية. درَّست إيرينا زفياغيلسكايا في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وحاضرت في جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أوروبا الغربية.. تشرف الآن على مركز دراسات الشرق الأوسط في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية.. وهي كبيرة الباحثين العلميين في مركز الدراسات العربية والإسلامية في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ونائبة رئيس المركز الروسي للدراسات الاستراتيجية والدولية وعضو المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. في هذه الحلقة نتحدث مع البروفسورة زفياغيلسكايا عن جذور القومية اليهودية.