"بعد كارثة نهائي كأس الملك".. الهلال يحسم مصير علي البليهي

كشفت تقارير صحفية سعودية، موقف إدارة شركة نادي الهلال، من مصير المدافع السعودي علي البليهي، والذي ينتهي عقده بعد 20 يوما.

وأثار البليهي غضبا كبيرا بين جماهير الهلال، أثناء مشاركته في مباراة الديربي أمام النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما نال بطاقة حمراء لضرب المنافس بـ(النطح)، وكان الهلال متقدما (1-0)، ليتعادل النصر بعد دقيقة واحدة من طرد البليهي، ويلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح، قبل أن ينجح الحارس الهلالي ياسين بونو في قياده فريقه للتتويج بالكأس.

البليهي تعود على الدلع... يضرب ويركل والحكام يقولون له أهدأ يا كابتن.. لكن المره ذي في حكم يطبق القانون َ...

بس الغريب في اللقطه ردة فعل سالم الدوسري البارده مع انه كابتن الفريق! pic.twitter.com/Z90ig7pWNc — السهم الاتحادي (@_Abo_azam_) June 2, 2024

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وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة شركة نادي الهلال، ستفعل بند تمديد عقد اللاعب علي البليهي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي موسما إضافيا.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن عقد المدافع علي البليهي، سينتهي 30 يونيو الجاري، لكنه سيستمر موسما آخر مع الأزرق العاصمي، عقب اتفاق الطرفين.

واختتمت الصحيفة حديثها، أن اللاعب الدولي، سيحظى بمميزات عقده السابق نفسها، وفقا للاتفاقية المبرمة حيث قدم نفسه بشكل مؤثر في خارطة الهلال، لا سيما في العام الأخير، إذ حجز مقعدا أساسيا ضمن التشكيلة الزرقاء، وكذلك تشكيلة المنتخب السعودي.

وشارك البليهي في 50 مباراة مع الهلال هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع تمريرة حاسمة، ولعب دورا في الموسم الاستثنائي الذي شهد تتويج الهلال بألقاب دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي.

ويتواجد البليهي في معسكر منتخب بلاده، حيث يستعد لملاقاة الأردن، الثلاثاء، على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السابعة، ضمن المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

المصدر: "وسائل إعلام"