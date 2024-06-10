ليندسي غراهام: قدمت اقتراحا لزيلينسكي جعله يتوهج مثل شجرة عيد الميلاد

تحدث السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن اقتراح، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، بجعل الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي "يتوهج مثل شجرة عيد الميلاد" على حد تعبيره.

جاء ذلك وفقا لما نقلته عنه شبكة "سي بي إس" حيث قال: "لدينا أموال روسية في الولايات المتحدة ويجب علينا مصادرتها. يجب أن نعلن أن روسيا دولة راعية للإرهاب وفقا للقانون الأمريكي. عندما اقترحت ذلك على زيلينسكي توهج مثل شجرة عيد الميلاد".

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إضافة إلى ذلك قال غراهام إن الولايات المتحدة لا ترغب في منح روسيا الموارد المعدنية التي تمتلكها أوكرانيا، وقدر احتياطياتها بتريليونات الدولارات"، وتابع: "إذا ساعدنا أوكرانيا الآن، فيمكن أن تصبح أفضل شريك تجاري حلمنا به على الإطلاق، ويمكن لأوكرانيا والغرب استخدام أصول طبيعية مهمة بقيمة 10-12 تريليون دولار، بدلا من منحها لبوتين والصين".

وكان الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع G7 قد جمدوا ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي – حوالي 300 مليار يورو، وهو ما تصفه موسكو بالسرقة، مشيرة إلى أن الغرب لا يهدف فقط إلى الاستيلاء على الأموال الخاصة، ولكن أيضا أصول الدولة.

وصرح وزير الخارجية سيرغي لافروف أن روسيا سترد في حالة مصادرة الأصول. ووفقا له، فإن موسكو لديها أيضا فرصة عدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في روسيا.

المصدر: CBS