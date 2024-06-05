سوليفان يتوقع قرارات جديدة بشأن الاستيلاء على الأصول الروسية بعد لقاء بايدن وماكرون

قال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان، إنه قد تصدر تصريحات جديدة عن واشنطن حول مصادرة الأصول الروسية المجمدة بعد اجتماع قريب بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي.

وأضاف: "سيكون ذلك (مصادرة الأصول الروسية المجمدة ) بندا هاما على جدول أعمال الاجتماع بين بايدن وماكرون. يرتبط ذلك باقتراب موعد انعقاد قمة مجموعة السبع، ونحن سنبذل جهدا كبيرا للتحقق من إمكانية حصولنا على توضيح بشأن هذه العملية خلال الأيام القليلة المقبلة. هذه أولوية بالنسبة للولايات المتحدة. قد ننشر المزيد من التفاصيل بعد مباحثات الرئيس بايدن والرئيس ماكرون".

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وفي وقت سابق، تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا يلزم جميع المؤسسات المالية للاتحاد الأوروبي التي تم فيها تجميد أكثر من مليون يورو من الأصول الروسية بها، بالبدء في تحويل الدخل من إعادة استثمارها مرتين سنويا إلى المفوضية الأوروبية، التي ستستخدم بعد ذلك 90% من هذه الأموال لشراء الأسلحة لأوكرانيا، و10% لبرامج المساعدة الاقتصادية لها.

وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تجمع ما بين 2,5 إلى 3 مليار يورو سنويا بهذه الطريقة. ومن المقرر أن تتم المصادرة الأولى في يوليو. ويجمد الاتحاد الأوروبي حاليا نحو 210 مليارات يورو من الأصول الروسية السيادية.

في يوم 8 نوفمبر من العام الماضي، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين إن الغرب لن يعيد إلى روسيا أموالها المجمدة البالغة نحو 300 مليار دولار قبل أن تقوم بالتعويض عن تكاليف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

من جانبها شددت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، على أن مصادرة وتجميد الأصول الروسية من قبل الغرب سيسفر عن عواقب سلبية على تطور النظام المالي العالمي.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه سيترتب على التصرف بالأصول الروسية المجمدة، تكاليف قضائية وقانونية باهظة للغاية بالنسبة لمن يتخذ مثل هذه القرارات ومن يستغلها.

المصدر: تاس