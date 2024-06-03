واشنطن: فكرة استخدام الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا جديرة بالدراسة

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن فكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك إعادة إعمارها، "جديرة بالدراسة".

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إن "الرئيس (جو بايدن) يعتقد أن هذه الفكرة تجدر الدراسة بالفعل".

وأضاف أن هذه المسألة ستبحث خلال اللقاءات الوزارية في أوروبا، التي سيشارك فيها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

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يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع قامت بتجميد الأصول الروسية بقيمة نحو 300 مليار دولارعلى خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وصادق الكونغرس الأمريكي على تشريع حول إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة، بينما قرر الاتحاد الأوروبي مصادرة الفوائد على الأصول الروسية وتحويلها لمساعدة أوكرانيا.

واعتبرت روسيا مصادرة أصولها "سرقة"، وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات ردا على مصادرة الأصول الروسية في الخارج.

المصدر: نوفوستي