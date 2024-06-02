نائب وزيرة الخزانة الأمريكية يبحث في برلين قضية استخدام الأصول الروسية المجمدة

ناقش والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأمريكية مع مسؤولين ألمان في برلين المحاولات الغربية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة، حسبما أفاد بيان للخزانة الأمريكية.

وقال البيان، حسبما نقلت عنه وكالة "تاس"، إنه في الفترة من 30 إلى 31 مايو عقد أدييمو سلسلة اجتماعات مع نائب المستشار الألماني وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ روبرت هابيك ومسؤولين في وزارة الخارجية، إضافة إلى رجال أعمال بارزين، وبحث الطرفان "التعاون في القضايا المهمة في مجال الأمن القومي والاقتصاد"، ولا سيما "محاولات شراء التقنيات الحساسة والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج" المنسوبة إلى روسيا.

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كما تطرق ممثلو الولايات المتحدة وألمانيا إلى "جهود روسيا للالتفاف على العقوبات وإجراءات مراقبة الصادرات بمساعدة الصين ودول ثالثة"، فضلا عن إمكانية "استخدام الأصول السيادية الروسية".

وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا يلزم المؤسسات المالية للاتحاد الأوروبي، التي لديها أكثر من مليون يورو من الأصول الروسية المجمدة، بالبدء في تحويل الدخل من إعادة استثمارها إلى المفوضية الأوروبية مرتين سنويا، على أن يتم استخدام 90% من هذه الأموال لشراء أسلحة لأوكرانيا، و10% لبرامج المساعدة الاقتصادية لها.

وقد قام الاتحاد الأوروبي بتجميد نحو 210 مليارات يورو من الأصول السيادية الروسية، وفي وقت سابق أعلن مسؤولون أمريكيون أن الغرب لن يعيد إلى روسيا أموالها المجمدة البالغ حجمها نحو 300 مليار دولار، "حتى تدفع موسكو ثمن" العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق حذرت موسكو من أن مصادرة وتجميد الأصول الروسية من قبل الغرب ستكون له عواقب سلبية على تطور النظام المالي العالمي، وأكدت أنها ستتصدى لكل الخطوات الغربية من هذا النوع وإلى أجل غير مسمى.

المصدر: "تاس"