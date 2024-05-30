الخزانة الأمريكية: قمة G7 ستدرس في يونيو عدة خيارات لاستخدام الأصول الروسية

قال النائب الأول لوزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو إن زعماء مجموعة السبع سيدرسون خيارات مختلفة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا في قمتهم المقررة في يونيو المقبل.

وأضاف أدييمو في مقابلة مع وكالة بلومبرغ يوم أمس الأربعاء: "تعمل هذه البلدان معا لإطلاق القدرة على استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة سكان أوكرانيا. ونظرت وزيرة الخزانة جانيت يلين، مع زملائها في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، في عدد من الخيارات التي سيتم تقديمها إلى القادة في قمة يونيو المقبلة".

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كما أعلن أدييمو استعداد واشنطن لتشديد العقوبات ضد روسيا، وكذلك ضد "أي شركات وأفراد" من دول أخرى، من أجل منع "موسكو من الحصول على السلع اللازمة لإنتاج الأسلحة".

وجمد الغرب احتياطيات دولية لروسيا تقدر بنحو 300 مليار يورو، منها نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي على حسابات شركة التسويات والمقاصة المالية "يوروكلير" البلجيكية.

في وقت سابق، صرحت رئيسة بنك روسيا إلفيرا نابيولينا، بأن مصادرة وتجميد الأصول الروسية من قبل الغرب سيكون لها، كسابقة، عواقب سلبية بشكل عام على تطور النظام المالي العالمي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن موسكو ستتصدى لكل الخطوات الغربية من هذا النوع وإلى أجل غير مسمى.

وشدد على أنه سيترتب على هذه الخطوات الغربية، تكاليف قضائية وقانونية باهظة للغاية بالنسبة لمن يتخذ مثل هذه القرارات ومن يستغلها.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بودائع بمئات مليارات الروبلات في حسابات روسية، كما تواصل شركات أمريكية نشاطها في روسيا، وسيكون هذا كافيا لتعويض خسائر الاستيلاء على الأصول الروسية في الغرب.

المصدر: تاس