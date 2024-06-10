60 ثانية على الكارثة.. مشهد يحبس الأنفاس في مطار مشهور (فيديو)

كادت أن تقع كارثة طيران خطيرة في مطار مومباي، حيث أقلعت طائرة تابعة لشركة طيران الهند بينما هبطت طائرة "إنديغو" على نفس المدرج في غضون 60 ثانية، في مشهد يحبس الأنفاس.

إقرأ المزيد

وهبطت رحلة طيران "إنديغو" نهاية الأسبوع الماضي على نفس المدرج رقم 27 الذي أقلعت منه رحلة طيران الهند، في وقت واحد تقريبا. وقالت مصادر إن الطائرتين من طراز A320 كان على متنهما حوالي 300 راكب.

وتم فتح تحقيق في الواقعة من قبل المديرية العامة للطيران المدني، وكذلك شركتي "إنديغو" و"إير إنديا".

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين إنه تم السماح لهما بالهبوط والإقلاع، على التوالي، من قبل مراقبة الحركة الجوية (ATC).

وجاء في بيان "إنديغو": "في 8 يونيو، حصلت رحلة إنديغو رقم 6E 6053 القادمة من إندور على تصريح الهبوط من قبل مراقبة الحركة الجوية في مطار مومباي. واصل الطيار القائد الاقتراب والهبوط واتبع تعليمات مراقبة الحركة الجوية".

وأضافت: "في إنديغو سلامة الركاب لها أهمية قصوى بالنسبة لنا، وقد أبلغنا عن الحادث وفقًا للإجراءات المتبعة".

Video | Narrow Escape For Passengers At Mumbai Airport As 2 Planes Land, Take-Off On Same Runway



Read here➡️https://t.co/5y91ifmg0Rpic.twitter.com/SJFfWM2sVI — NDTV (@ndtv) June 9, 2024

فيما قالت شركة طيران الهند إن طائراتها حصلت على تصريح من مركز مراقبة الحركة الجوية لدخول المدرج أيضا، ثم تم السماح لها بالإقلاع.

وقال مسؤول المديرية العامة للطيران المدني: "إننا نجري تحقيقا وقد قمنا بالفعل بإيقاف الموظف المتورط في الحادث".

ومطار مومباي عبارة عن مدرج واحد مع مدرجين متقاطعين 27/09 و32/14، يتعامل مع أكثر من 850 رحلة جوية يوميا.

وعلى مدرج واحد RW27 في مطار مومباي، هناك حوالي 46 رحلة وصول ومغادرة في الساعة.

المصدر: "rediff"