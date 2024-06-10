حرب على جبهتين: إسرائيل تستعد لشن هجوم على لبنان حول رغبة بنيامين نتنياهو في توسيع دائرة الحرب، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا":

لن تقف إسرائيل مكتوفة الأيدي، بينما يهاجمها حزب الله الأراضي في شمال البلاد. صرح بذلك رئيس الوزراء نتنياهو، مؤكدًا استعداد تل أبيب لـ "استعادة الأمن" على الحدود مع لبنان. وكما أوضحت هيئة الأركان العامة بالجيش الإسرائيلي، فقد يُتخذ قريبًا قرارٌ بتكثيف العمليات في الاتجاه اللبناني.

وبدأت التقارير تتحدث عن تصعيد محتمل مع لبنان، بعد تقديم الرئيس الأميركي جوزيف بايدن خطة لإنهاء الصراع في قطاع غزة.

ولا يستبعد الباحث أندريه أونتيكوف، سيناريو صراع كبير بين إسرائيل وحزب الله، وقال لـ"إزفيستيا": "هناك مواقف تجري فيها لعبة شطرنج معينة، ويجري بناء استراتيجية وتكتيكات، ثم يصبح الوضع ميؤوسًا منه بالنسبة للاعب واحد لدرجة أنه ببساطة يقلب الرقعة ويتخلص من جميع القطع. يمكن للمرء أن يتخيل تماما بنيامين نتنياهو في دور هذا اللاعب".

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتعرض لضغوط من الداخل والخارج. فاليسار يطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن بأي ثمن؛ ويهدد الراديكاليون اليمينيون الذين يمثلهم بن غفير وسموتريتش بانهيار الحكومة إذا عقد نتنياهو صفقة مع حماس أو وافق على اقتراح جوزيف بايدن.

وقال أونتيكوف: "إن نتنياهو يتعرض أيضًا لضغوط خارجية من الأميركيين، وقرار المحكمة الجنائية الدولية، والاتحاد الأوروبي، والرأي العام". وبحسبه، إذا تطورت الأحداث وفق سيناريو سلبي، بالنسبة لنتنياهو، فإنه قد يُصعّد بالفعل في منطقة جديدة. وقد يكون لبنان وحزب الله في هذا

الطريق.

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