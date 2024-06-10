تنبيه هام من سفارة السعودية في مصر

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، اليوم الاثنين، تنبيها هاما لموطني المملكة في مصر.

ونوهت السفارة عبر الإشارة إلى الضوابط التنظيمية بشأن الإقامة في مصر، إلى ضرورة تسجيل بيانات المواطنين المقيمين ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من 6 أشهر لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية، لاستخراج بطاقات إقامة لهم، وذلك في مدة أقصاها 30 /6/ 2024.

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ونبهت السفارة، في بيان وصفته بـ "المهم"، إلى ضرورة حمل بطاقة الإقامة كإثبات شخصية خلال تحركات المواطن داخل مصر، والتعاون في إبرازها للسلطات المصرية عند الطلب.

ويأتي هذا التنبيه بعد أيام من قضية اختفاء المواطن السعودي هتان شطا في مصر، التي شغلت الرأي العام، لتعلن السلطات لاحقا عن العثور على جثته، مستبعدة وجود شبهة جنائية، حيث جاءت وفاته نتيجة تداعيات ظروفه الصحية، بحسب بيان وزارة الداخلية المصرية.

المصدر: RT