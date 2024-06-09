كيف ساعدت واشنطن إسرائيل في عملية استعادة الرهائن بغزة؟

العملية الإسرائيلية التي نُفذت في مخيم النصيرات لاستعادة أربعة محتجزين من غزة لم تحقق الانتصار الكامل على ما يبدو.

فكتائب القسام تحاول الآن أن تقلب الطاولة على إسرائيل بعد إعلانها عن مقتل ثلاثة أسرى أحدهم أمريكي في العملية التي جرت على حساب مئتين وأربعة وسبعين فلسطينيا قُتلوا في التمهيد الناري الذي رافق العملية وسط ضبابية عن دور واشنطن فيها والتي اكتفت بعد مباركة العملية الناجحة حسب وصفها بتأكيد تقديم دعم لإسرائيل لتحديد موقع الرهائن بغزة.

- فما تبعات هذه العملية وتأثيرُها على محاولات وقف الحرب والوصول لاتفاق؟

- وماذا عن واشنطن.. هل اكتفت فعلا بدور المرشد في هذه العملية أم شاركت فيها أيضا بطريقة ما؟

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