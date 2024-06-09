 
مباشر
بالتفاصيل

غانتس وآيزنكوت خارج مجلس الحرب.. إقرار بفشل نتنياهو في غزة

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xpiv

بعد 8 أشهر من إنشاءه، انفرط عقد مجلس الحرب الإسرائيلي باستقالة بيني غانتس وغادي آيزنكوت، احتجاجاً على طريقة قيادة نتنياهو للمعركة السياسية.

وإذ تحدث غانتس كثيراً عن أسباب استقالته، كرر كذلك الحديث عن الفشل في إعادة المحتجزين الإسرائيليين، والدعوةَ إلى انتخابات مبكرة. في المقابل لم يظهر حتى اللحظة أن استقالة غانتس وآيزنكوت أثرتْ كثيراً على نتنياهو حين علَّقَ عليها. لكن تصريحات وزير المالية كانت أوضح تعبيراً، حين اتهم غانتس بالخيانة، مقابل ترحيب من جانب زعيم المعارضة وأفيغدور ليبرمان.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

روسيا واقتصادها في ظل الوضع الدولي الراهن.. كلمة بوتين في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي