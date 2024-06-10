مصر تقتحم مجال تصنيع الطائرات وتقدم فرصة لمواطنيها

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع في مصر عن شروط الالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال صناعة الطائرات والتي تعتبر أول مدرسة من نوعها في مصر.

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وتبلغ مدة الدراسة بمدرسة التكنولوجيا المتخصصة بمجال صناعة الطائرات 3 سنوات، وتقع المدرسة بشارع الورش داخل أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع بمدينة حلوان بجنوب القاهرة.

وتبدأ شروط الالتحاق بالمدرسة بالسن الذي لا يجب أن يزيد عن 18 عاما في 1 أكتوبر من نفس عام التقدم، والحد الأدنى للمجموع 244 درجة في الشهادة الإعدادية في المرحلة الأولى للتقديم.

وتكون طريقة التقديم على الموقع الإلكتروني للمدارس التكنولوجيا التطبيقية الذي تحدده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقب إعلان نتائج الشهادة الإعدادية، والاختيارات والمقابلات لابد أن يجتاز المتقدم بعض الاختبارات والمقابلات كشرط للقبول، ويتم قبول طلاب الإعدادية من محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

ويحصل الخريج على شهادة دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجال صناعة الطائرات، كما يحصل على شهادة من شركة Dassault Aviation الفرنسية لصناعة الطائرات، ويحصل أيضا على شهادة من الهيئة العربية للتصنيع.

وتوفر المدرسة الزي المدرسي وأدوات الدراسة والتدريب والكتب وغيرها من مستلزمات التدريب مجانا إلى جانب العديد من الحوافز المادية والمعنوية الأخرى، ويستطيع الخريج الالتحاق بالكليات التكنولوجية سواء المدينة أو العسكرية بدون معادلة.

المصدر: RT