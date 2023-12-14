إسرائيل تترقب تصنيع مقاتلة خطيرة في مصر

تترقب إسرائيل بشدة التوجه المصري الجديد لتصنيع المقاتلات الحربية من طراز "رافال" الفرنسية على أراضيها، معتبرة أن هذا التوجه تطور كبير للغاية في صناعة السلاح بمصر.

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ورصدت وسائل الإعلام الإسرائيلية تصريحات رئيس الهيئة العربية للتصنيع في مصر المسؤولة عن تصنيع الأسلحة، اللواء مختار عبد اللطيف، عن شراكة مع شركة "داسو" الفرنسية لتصنيع طائرات رافال في مصر، بإشراف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال اللواء مختار إنه تم إنشاء مدرسة في منطقة "حلوان" – جنوب العاصمة المصرية القاهرة - بالتنسيق مع شركة داسو لتدريب الطلاب على صناعة الطائرات المقاتلة، ويشارك في التدريب ثلاثة خبراء من شركة داسو.

وأضاف أن شركة داسو ستقوم بإنتاج مكونات وقطع غيار طائرات رافال في مصانع الصناعة العسكرية المصرية، تمهيدا للإنتاج المحلي للطائرة بالكامل في المستقبل.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن العمل يتم مع خبراء شركة داسو الفرنسية، لإنتاج طائرات رافال محلية الصنع، ولكن الأمر قد يأخذ مزيد من الوقت، مضيفا أن شركة داسو الفرنسية قامت بعرض أجزاء تم تصنيعها في مصر لطائرات مقاتلة، موضحًا أن علاقات مصر الطيبة من كل دول العالم يسهل علينا إجراء أو تعاون.

وكانت مصر وقعت عقدين مع فرنسا لشراء طائرات مقاتلة من طراز "رافال" من شركة داسو، تم توقيع العقد الأول في عام 2015 وشمل شراء 24 طائرة رافال، وتم الإعلان عن العقد الثاني في مايو 2021 وشمل شراء 30 طائرة رافال، ليصل إجمالي عدد الطائرات المقاتلة التي اشترتها مصر من شركة داسو حتى الآن 54 طائرة رافال.

وتعتبر مصر الرافال طائرة مقاتلة ذات قدرة عالية يمكنها تنفيذ مهام بعيدة المدى وحمل أنظمة أسلحة متقدمة.

المصدر: موقع nziv الإسرائيلي