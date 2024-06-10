أمام أنظار ميسي.. شاهد هدف دي ماريا في مرمى الإكوادور استعدادا لكوبا أمريكا

فاز منتخب الأرجنتين ضد الإكوادور، 1-0، في المباراة الودية التي جمعت بينهما فجر اليوم الاثنين، على ملعب "سولجر فيلد"، استعدادا لبطولة كوبا أمريكا 2024.

سجل آنخيل دي ماريا، نجم المنتخب الأرجنتيني، هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 40 من عمر شوط اللقاء الأول.

وجاء الهدف بعد تمريرة بينية رائعة من كريستيان روميرو، وأنهى دي ماريا اللعبة بلمسة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

Ángel Di María has been doing this for a long time 🍷



Watch Argentina vs. Ecuador on Max or truTV 📺 pic.twitter.com/HfqHSI0Z4R — B/R Football (@brfootball) June 10, 2024

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وشهد اللقاء مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 56، بدلا من دي ماريا.

ويتواجد منتخب الأرجنتين حاليا في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2024، رفقة كل من بيرو وتشيلي وكندا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كوبا أمريكا 2024 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بداية من يوم 21 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو المقبل.

المصدر: RT