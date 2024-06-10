"كتائب القسام" تفجر مبنى تحصنت فيه قوة إسرائيلية في منطقة رفح

أعلنت كتائب القسام اليوم الاثنين، تفجير منزل في مخيم الشابورة بمدينة رفح كانت قوة إسرائيلية قد تحصنت في داخله، مؤكدة مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وقالت القسام: "تمكن مجاهدونا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح وفور وصول قوة الإنقاذ دك مجاهدونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون".

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان إن "قوات الفرقة 98 تواصل هجومها على شرق دير البلح وشرق مخيم البريج والبعل، تزامنا مع تدمير البنية التحتية ومناطق اطلاق الصواريخ القريبة من المستوطنات المحيطة. وتحرز القوات بالتعاون مع مقاتلي وحدة يلام تقدما في القتال تحت الأرض ودمرت حتى الآن عددا من مسارات الأنفاق".

المصدر: RT + Ynet