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نيوزميكر

تعهد سوداني.. إعادة بعث القاعدة الروسية

أخبار العالم

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار.

أبرز تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار لـ RT:

  • تجمعنا مع روسيا علاقات قديمة ثقافية وتجارية واستراتيجية.
  • نهدف لتحقيق موازنة بين الموارد الموجودة لدينا والتكنولوجيا المتوفرة لدى روسيا.
  • لدينا أكثر من 17 اتفاقية مع روسيا في جوانب كثيرة ونهدف لتنشيطها في الوقت الحالي.
  • القاعدة العسكرية الروسية في السودان اتفاق قديم ونحن بصدد إنعاشه ومراجعته وتعديله والمبدأ ثابت.
  • نختار أصدقاءنا وحلفاءنا بإرادتنا وبناء على مصالحنا ومصالح شعبنا ولا أحد يملي علينا ذلك.
  • روسيا دولة عظمى ويمكن أن تلعب أدوارا كثيرة لإنهاء الحرب في السودان.
  • نحن متضررون من دول في منطقتنا ومتأكدين من دور روسيا في تقريب وجهات النظر مع هذه الدول.
  • الحرب في السودان هي حرب قوى إقليمية ودولية.
  • قوات الدعم السريع ليس لها قرار بإنهاء الحرب لأنها تدار من قوى في الخارج.
  • الاتحاد الإفريقي لا يمكن أن يعالج قضية السودان بعد تعليق عضويتنا.
  • محادثات جدة توقفت لعدم تنفيذ ما اتفق عليه.
  • مستعدون لمعالجة قضية الحرب سياسيا إذا وجدنا الفرصة سانحة.
  • السودان لا يعاني من المجاعة والتحذير الأممي بشأنها ابتزاز سياسي ومدخل للتدخلات الخارجية.
  • المجتمع الدولي يعمل لإضعاف السودان وتفكيكيه لتمرير أجندة ومصالح بعض الدول.
  • ناقشنا مع روسيا إعادة إعمار السودان وهناك خطط وبرامج لذلك.

 

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