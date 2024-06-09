تعهد سوداني.. إعادة بعث القاعدة الروسية
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار.
أبرز تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار لـ RT:
- تجمعنا مع روسيا علاقات قديمة ثقافية وتجارية واستراتيجية.
- نهدف لتحقيق موازنة بين الموارد الموجودة لدينا والتكنولوجيا المتوفرة لدى روسيا.
- لدينا أكثر من 17 اتفاقية مع روسيا في جوانب كثيرة ونهدف لتنشيطها في الوقت الحالي.
- القاعدة العسكرية الروسية في السودان اتفاق قديم ونحن بصدد إنعاشه ومراجعته وتعديله والمبدأ ثابت.
- نختار أصدقاءنا وحلفاءنا بإرادتنا وبناء على مصالحنا ومصالح شعبنا ولا أحد يملي علينا ذلك.
- روسيا دولة عظمى ويمكن أن تلعب أدوارا كثيرة لإنهاء الحرب في السودان.
- نحن متضررون من دول في منطقتنا ومتأكدين من دور روسيا في تقريب وجهات النظر مع هذه الدول.
- الحرب في السودان هي حرب قوى إقليمية ودولية.
- قوات الدعم السريع ليس لها قرار بإنهاء الحرب لأنها تدار من قوى في الخارج.
- الاتحاد الإفريقي لا يمكن أن يعالج قضية السودان بعد تعليق عضويتنا.
- محادثات جدة توقفت لعدم تنفيذ ما اتفق عليه.
- مستعدون لمعالجة قضية الحرب سياسيا إذا وجدنا الفرصة سانحة.
- السودان لا يعاني من المجاعة والتحذير الأممي بشأنها ابتزاز سياسي ومدخل للتدخلات الخارجية.
- المجتمع الدولي يعمل لإضعاف السودان وتفكيكيه لتمرير أجندة ومصالح بعض الدول.
- ناقشنا مع روسيا إعادة إعمار السودان وهناك خطط وبرامج لذلك.