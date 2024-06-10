مراسلنا: إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية فوق أجواء منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان (فيديوهات)

أفاد مراسلنا في لبنان اليوم الاثنين، بأنه تم إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية فوق أجواء منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان.

وأظهرت مقاطع فيديو عدة مشاهد توثق لحظة إسقاط الطائرة المسيّرة الإسرائيلية في أجواء مرتفعات الريحان في إقليم التفاح.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان "حزب الله" اللبناني أن وحدات الدفاع الجوي التابعة له تصدت بصواريخ أرض جو لطائرة حربية إسرائيلية انتهكت أجواء لبنان في ‏الجنوب وأجبرتها على التراجع خلف الحدود.

ومنذ إطلاق حركة "حماس" في السابع من أكتوبر عملية "طوفان الأقصى"، يقوم "حزب الله" بمهاجمة المجتمعات الإسرائيلية والمواقع العسكرية على طول الحدود بشكل شبه يومي، "دعما لغزة" ولـ"خلق جبهة مساندة لها"، إذ يؤكد الحزب أن توقف عملياته رهن بتوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

المصدر: RT