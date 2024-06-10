مصر.. تراجع حاد في إيرادات قناة السويس

واصلت إيرادات قناة السويس في مصر سلسلة التراجع التي بدأتها منذ بداية العام الحالي، لتسجل الحصيلة المجمعة خلال مايو الماضى نحو 337.8 مليون دولار بنسبة انخفاض %64.3.

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وتعد قناة السويس من أهم الممرات الملاحية فى العالم، وتمثل أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وأحد مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد المصري، والتى تأثرت بشكل كبير بداية العام الحالي، نتيجة شن الحوثيين هجمات عديدة على سفن تجارية فى البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023 ما تسبب فى لجوء بعض السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن أعداد السفن العابرة خلال شهر مايو الماضى سجلت 1111 سفينة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، الذى سجلت عبور 2396، أى بفارق 1285 سفينة.

يشار إلى أن هيئة قناة السويس أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، عن تجديد الحوافز والتخفيضات المقدمة لعدة أنواع من السفن، على رأسها الحاويات والصب الجاف وناقلات البترول الخام ومشتقاته، والتى تعبر من طرق أخرى بديلة، بنسب تراوحت من 10 إلى %75، وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأوضحت المصادر أن تراجع أعداد السفن، صاحبه انخفاض فى إجمالى الحمولات بنسبة %68.5 إذ سجل مايو 2024 نحو 44.9 مليون طن، مقابل عبور 142.9 مليون خلال الشهر نفسه من العام الماضي، أى بفارق 98 مليون طن. وبلغت عائدات قناة السويس 10 مليارات دولار بنهاية 2023، وسجلت الإيرادات زيادة بنحو %63 خلال الأعوام العشرة الأخيرة، إذ ارتفعت من 5.4 مليار فى 2014/2013 إلى 8.8 مليار آخر يونيو الماضي.

المصدر: جريدة المال