لاعب كرة قدم يخطف الأنظار بمظهره "الغريب" خلال إحدى المباريات

خطف إيدان سكيبيو لاعب منتخب أنغويلا الأنظار بسبب طول شعره الذي ظهر به خلال لقاء منتخبه أنغويلا ضد سورينام ضمن تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لكأس العالم 2026.

وظهر إيدان سكيبيو خلال المباراة التي أقيمت السبت الماضي وهو يرتدي ربطة شعر حول بطنه لإبقاء ضفائره في مكانها الصحيح.

¿Recuerdan a Aedan Scipio? Juega en la selección de Anguila, con las rastas más largas del mundo del fútbol.



Y hace cosas como estas.

pic.twitter.com/8bKjgezQxo — En Una Baldosa (@enunabaldosa) June 8, 2024

وتعرض سيبيو للإصابة بعد 10 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، ليتم استبداله في الدقيقة 57.

Esse é Aedan Scipio, jogador de 🇦🇮 Anguilla. Primeiro jogador das Eliminatórias a jogar com o cabelo amarrado na cintura. Nos jogos de Anguilla que acompanhei é comum, mas não pensava que a FIFA autorizava. @ArmeniaBrasil@cent_montserrat@ALTERNAFOOT@doktorovespetopic.twitter.com/TdBTBxl3bE — Thiago Câmara Cwb (@TCasaredo) June 9, 2024

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وقالت شبكة "إي إس بي إن" الرياضية إن إيدان سكيبيو، أصبح صاحب أطول شعر على الإطلاق في تاريخ كرة القدم.

‎‎وخسر منتخب أنغويلا أمام سورينام برباعية نظيفة.

المصدر: "وسائل إعلام"