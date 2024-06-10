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لاعب كرة قدم يخطف الأنظار بمظهره "الغريب" خلال إحدى المباريات

الرياضة

لاعب كرة قدم يخطف الأنظار بمظهره
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خطف إيدان سكيبيو لاعب منتخب أنغويلا الأنظار بسبب طول شعره الذي ظهر به خلال لقاء منتخبه أنغويلا ضد سورينام ضمن تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لكأس العالم 2026.

وظهر إيدان سكيبيو خلال المباراة التي أقيمت السبت الماضي وهو يرتدي ربطة شعر حول بطنه لإبقاء ضفائره في مكانها الصحيح.

وتعرض سيبيو للإصابة بعد 10 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، ليتم استبداله في الدقيقة 57.

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وقالت شبكة "إي إس بي إن" الرياضية إن إيدان سكيبيو، أصبح صاحب أطول شعر على الإطلاق في تاريخ كرة القدم.

‎‎وخسر منتخب أنغويلا أمام سورينام برباعية نظيفة.

المصدر: "وسائل إعلام"

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