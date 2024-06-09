سكوت ريتر حول منعه من السفر إلى روسيا: أحتاج لمعرفة سبب ما حدث قبل اللجوء إلى المحكمة

صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيلجأ إلى المحكمة بشأن مصادرة جواز سفره، مشيرا إلى أنه يريد أن يعرف أولا ما الذي حدث بالضبط.

وقال ريتر في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي"، ردا على سؤال حول ما إذا كان ينوي اللجوء إلى المحكمة: "أحتاج أولا إلى تحديد ما حدث بالضبط، ولماذا وعلى أي أساس حدث ذلك".

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وردا على سؤال عما إذا كان واضحاً ما حدث بالضبط، قال ريتر: "لا يوجد شيء يمكن قوله رسميا".

وفي وقت سابق قال ريتر، إن مصادرة جواز سفره قبيل التوجه إلى روسيا للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، كان مخططاً لها مسبقا.

وقبل ذلك أعلن ريتر أن سلطات واشنطن منعته من السفر لحضور فعاليات "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"، وقامت بإنزاله من على متن الطائرة وصادرت الخارجية الأمريكية جواز سفره، وامتنعت عن التعليق على الأمر.

المصدر: نوفوستي