الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على منع سكوت ريتر من السفر لروسيا

امتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق على منع ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر من السفر إلى روسيا لحضور فعاليات "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024".

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "لا يمكننا التعليق على وضع جواز سفر مواطن أمريكي، هو شخص خاص".

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وقال ريتر في تصريح لـRT: "كنت على متن الطائرة، عندما اقتادني ثلاثة ضباط من قسم شرطة مدينة نيويورك جانبا، وصادروا جواز سفري، وعند سؤالي عن السبب.. أجابوا: (تعليمات من وزارة الخارجية)، لم يكن لديهم أي معلومات أخرى ليقدموها لي، أخرجوا حقائبي من الطائرة ثم أخرجوني من المطار، واحتفظوا بجواز سفري".

وأشار ريتر إلى أنه بخير لكنه عبر عن انزعاجه من الأمر.

يذكر أن "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين" سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: تاس