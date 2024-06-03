سكوت ريتر لـRT: السلطات الأمريكية منعتني من السفر إلى روسيا

صرح ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر بأن سلطات واشنطن منعته من السفر لحضور فعاليات "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"، وقامت بإنزاله من على متن الطائرة.

وقال ريتر في تصريح لـRT: "كنت على متن الطائرة، عندما اقتادني ثلاثة ضباط من قسم شرطة مدينة نيويورك جانبا، وصادروا جواز سفري، وعند سؤالي عن السبب.. أجابوا: (تعليمات من وزارة الخارجية)، لم يكن لديهم أي معلومات أخرى ليقدموها لي، أخرجوا حقائبي من الطائرة ثم أخرجوني من المطار، واحتفظوا بجواز سفري".

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مضيفا: "هذه المرة ليس هناك سفر إلى روسيا، صادرت وزارة الخارجية جواز سفري، لذلك لا أستطيع السفر".

وأشار ريتر إلى أنه بخير لكنه عبر عن انزعاجه من الأمر.

يذكر أن "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين" سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر:RT