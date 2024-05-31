قرابة 17 ألف شخص من 136 دولة ومنطقة أكدوا مشاركتهم في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

أعلن منظموا منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أن قرابة 17 ألف شخص و3.4 ألف ممثل لوسائل إعلام حتى الآن أكدوا مشاركتهم في الحدث الاقتصادي المنعقد الأسبوع المقبل.

ونقلت مؤسسة "روس كونغرس"، المسؤولة عن تنظيم الحدث، عن أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى: "في الوقت الحالي، أكد 17.1 ألف شخص و3.4 ألف ممثل لوسائل إعلام من 136 دولة ومنطقة مشاركتهم في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي".

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وعن أهمية المنتدى أشار كوبياكوف إلى أن "المنتدى يعد الآن أحد المراكز السيادية للتنمية العالمية ويؤدي مهمة فريدة تاريخيا للحفاظ على توازن القوى العالمي، وبناء نظام دولي متعدد الأقطاب ويوفر الظروف الملائمة للتنمية على أساس أجندة موحدة وبناءة تمليها المصالح الوطنية".

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، بمشاركة سلطنة عمان بصفة ضيف شرف للمرة الأولى.

وستتمحور الجلسات حول موضيع مثل "الانتقال إلى نموذج متعدد الأقطاب للاقتصاد العالمي" و"الثقافة المالية كمحرك للتنمية الاقتصادية للدولة" و"التجارة الرقمية والخدمات المصرفية" و"قضايا الأمن الغذائي العالمي".

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.

المصدر: RT