قال ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر، إن مصادرة جواز سفره قبيل التوجه إلى روسيا للمشاركة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، كانت مخططة مسبقا.

وأضاف الخبير على هواء موقع Ask the Inspector المنشور على شبكة التواصل الاجتماعي X: "تم الأمر على شكل كمين مدبر. أقصد أنه لم يكن قرارا إداريا عفويا. كان هذا عملا مخططا من جانب الحكومة الأمريكية لمنعي من ركوب الطائرة والمشاركة في فعاليات المنتدى".

إقرأ المزيد

ووفقا له، خشيت سلطات بلاده مما سيقوله في المنتدى الاقتصادي الدولي في بطرسبورغ. وأكد أيضا أنه سيزور روسيا على أي حال، حتى ولو كان ذلك في وقت لاحق.

في وقت سابق، أعلن سكوت ريتر أن سلطات واشنطن منعته من السفر لحضور فعاليات "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"، وقامت بإنزاله من على متن الطائرة وصادرت الخارجية الأمريكية جواز سفره.

يذكر أن "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين" سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو المقبل.

المصدر: نوفوستي