تلقى ضربة قاتلة.. حكم كونغولي يحتضر واللاعبون يحتفلون بالفوز

شهدت نهاية إحدى المباريات في كأس الكونغو لكرة القدم، واقعة مأساوية، أدت لمقتل حكم المواجهة.

وقالت صحيفة pulsesports إن جمهور فريق أو سي رينيسانس كينشاسا قام بمهاجمة حكم مباراة ربع النهائي أمام إف سي تنجانيقا، على ملعب "تاتا رافاييل" في كينشاسا، بمجرد انتهاء المباراة، وتم الاعتداء على الحكم الذي حاول الدفاع عن نفسه، لكنه فقد الوعي في منطقة غرفة تبديل الملابس.

Tristes imágenes desde el Congo. Tras la derrota en semifinales del OC Renaissance, el colegiado fue brutalmente agredido. Mientras los médicos lo atendían inconsciente, los jugadores del Tanganiyika celebraban a su lado. El árbitro dicen que muertopic.twitter.com/YgadEbu3so — Manu Heredia (@ManuHeredia21) June 9, 2024

إقرأ المزيد

وأضافت: "المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، ووصلت إلى ركلات الترجيح المباشرة، قبل أن يفوز فريق تنجانيقا بنتيجة 3-0".

وتابعت: "نهاية المباراة شهدت تجاوز الجماهير للإجراءات الأمنية المطبقة، وهاجمت الحكم الذي لم يتم الإعلان عن اسمه بالركلات والضربات والكراسي البلاستيكية".



وزادت: "ظهر المشهد الفوضوي على الرغم من وجود الشرطة التي كافحت للسيطرة على الحشد الغاضب".

وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أنه علاوة على ذلك فإنه خلال الوقت الذي كان فيه الأطباء يساعدون الحكم، وهو فاقد الوعي تماما، بدا لاعبو تنجانيقا يحتفلون بفوز فريقهم وكأن شيئا لم يحدث.

في البداية كان الحديث عن هجوم كبير على حكم المباراة، ولكن سرعان ما بدأت وسائل الإعلام في الإبلاغ عن وفاة الحكم.

المصدر: "وسائل إعلام"