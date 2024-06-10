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الدفاع الروسية: مقتل 1800 عسكري أوكراني وتدمير مخازن أسلحة ومسيرات وأسلحة غربية متنوعة

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الدفاع الروسية: مقتل 1800 عسكري أوكراني وتدمير مخازن أسلحة ومسيرات وأسلحة غربية متنوعة
نوفوستي
طاقم راجمات في الجيش الروسي "أوراغان" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن دحر عدة ألوية قتالية للقوات الأوكرانية وتحرير قرى وتدمير مخازن أسلحة وإسقاط طائرة "ميغ-29" أوكرانية وعشرات المسيرات ومقتل مئات العسكريين الأوكرانيين.

وجاء في إحاطة وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين:

  • دمرت القوات الروسية مركز قيادة لواء طيران تكتيكي تابع للعدو ومخزن مدفعية ونقاط انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب.
  • أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرة "ميغ 29".
  • دحرت قوات "الجنوب" الروسية 6 ألوية وبلغت خسائر العدو 430 عسكريا في يوم واحد.
  • حسنت قوات "المركز" مواقعها وصدت 5 هجمات مضادة وكبدت العدو 345 عسكريا، وعربتي مشاة قتالية "برادلي".
  • اعترضت الدفاعات الروسية صاروخ "نبتون" مضاد للسفن، وقذيفتي "هارم"، و4 قنابل جوية و7 صواريخ "هيمارس" و"أورغان".
  • حسنت قوات "الغرب" الوضع على خط المواجهة وكبدت العدو 570 عسكريا.
  • خسر العدو حوالي 140 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الشرق".
  • خسر العدو 255 عسكريا و9 مركبات ومدفع "أكاسيا" و2 "هاوتزر".
  • حسنت قوات "الغرب" الروسية الوضع على خط المواجهة، في مناطق سيريبريانكا بجمهورية دونيتسك، وبيريستوفوي، وسينكوفكا، وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف.
  • دمر الجيش الروسي أسلحة غربية من مدافع ذاتية الحركة طراز "Paladin" و"هاوتزر" أمريكية الصنع و"هاوتزر" مصنوع في بريطانيا.
  • حسنت القوات الروسية الوضع على الجبهة وهزمت العدو في المناطق السكنية: ديليفكا، وفيرخنيكامينكا، وكاترينوفكا، كوراخوفو، دزيرجينسك، وتشاسوف يار بجمهورية دونيتسك.
  • احتلت وحدات من مجموعة القوات "المركزية" مواقع أكثر أهمية وهزمت تشكيلات للمشاة والمحمول جوا في مناطق نوفغورودسكو، كالينوفو، كارلوفكا وروزوفكا بجمهورية دونيتسك.
  • صد 5 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية.
  • واصلت قوات "الشرق" التقدم في عمق دفاعات العدو وحررت قرية ستارومايورسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.
  • دحرت مجموعة قوات "دنيبر" تشكيلات العدو في مناطق ميرنوي ونيستريانكا في مقاطعة زابوروجيه وأوسوكوروفكا وتياجينكا في مقاطعة خيرسون.
  • خسر العدو 60 جنديا وتدمير أسلحة وعتاد غربي كان بحوزتهم.
  • أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 51 طائرة بدون طيار.

المصدر: RT

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