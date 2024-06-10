فنلندا تعلن تزويدها كييف بنماذج أسلحة حديثة لاختبارها في ساحة القتال ضد روسيا

كشف مدير إدارة الاقتصاد العسكري في الجيش الفنلندي، ميكو هيسكانين، عن إرسال بلاده عينات من الأسلحة الفنلندية إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن بعضها لا يزال في مرحلة العمل على تطويرها.

ونقلت مؤسسة Yle الإعلامية عن هيسكانين أنه إلى جانب الأسلحة القديمة عند الجيش الفنلندي يجري إرسال عينات من الأسلحة الجاري تطويرها، دون أن يحدد صنوف تلك الأسلحة.

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وقال: "يجري أيضا تصدير أحدث الابتكارات من صناعة الدفاع الفنلندية إلى أوكرانيا". وأن التجارب والخبرات المكتسبة من أداء تلك الأسلحة في نزاع أوكرانيا سيتم تسخيرها لاحقا في تطوير الآليات العسكرية الفنلندية.

وأكد أن "ردود الفعل الواردة بشأن استخدام المنتجات الفنلندية إيجابية"، دون تقديم تفاصيل أكثر.

وفي سياق متصل، صرح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب في إبريل الماضي بأنه لا يرى أي احتمالات لحل النزاع الأوكراني عبر السبل الدبلوماسية. وأشار إلى أنه "لا يمكن تحقيق السلام إلا في أرض المعركة".

ومنذ نهاية مايو الماضي، سمحت أكثر من 10 دول غربية للقوات الأوكرانية باستهداف الأراضي الروسية بأسلحتها التي قدمها لكييف، ومن ضمنها فنلندا.

بدوره، توعد مجلس الدوما الروسي بأن سلوك الغرب لن يمر دون رد.

المصدر: صحيفة "كوميرسانت"