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فنلندا تستعد لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"

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فنلندا تستعد لتزويد أوكرانيا بدبابات
Globallookpress hutchison
صورة أرشيفية
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صرح وزير الدفاع الفنلندي ميكو سافولا بأن فنلندا تستعد للمشاركة في مشروع توريد دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا.

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جاء ذلك في إفادة صحفية للوزير، حيث تابع: "إن قرار المجتمع الدولي بنقل (ليوبارد) إلى أوكرانيا يمضي قدما، وسوف تشارك فنلندا في ذلك".

لكن الوزير لم يستطع تحديد كيفية مشاركة فنلندا في المشروع، حيث قال: "ليس بإمكاني الآن الحديث عن الجدول الزمني الدقيق في هذه المرحلة، لكن قوات الدفاع، من جانبها، ستبدأ الاستعدادات"، مشيرا إلى الحاجة إلى التشاور مع الدول الشريكة الأخرى.

وشدد صافولا على أن "مساهمة فنلندا في هذا المشروع لا يمكن أن تكون كبيرة ومؤثرة". إلا أنه يرى أن إرسال الدبابات إلى أوكرانيا هو مشروع كبير.

وكان وزير الخارجية الفنلندي بيكو هافيستو قد صرح اليوم الأربعاء بأن بلاده مستعدة "بطريقة ما" للمشاركة في صفقة أوروبية محتملة لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد".

وكانت ألمانيا أعلنت في وقت سابق اليوم عزمها توريد دبابات "ليوبارد" إلى كييف، وسمحت بتوريد هذه الدبابات من دول ثالثة.

المصدر: نوفوستي

 

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