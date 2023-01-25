البرتغال تستعد لإرسال 4 دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا
Globallookpress Philipp Schulzedpa
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أعلنت البرتغال عن استعدادها لإرسال 4 دبابات "ليوبارد-2" الألمانية إلى أوكرانيا.
ذكرت ذلك صحيفة Correio da Manha المحلية، نقلا عن مصدر مقرب من الحكومة، حيث تمتلك البرتغال 37 دبابة، 12 منها في حالة جيدة.
وقد وافق مجلس الوزراء الألماني على إمداد دول ثالثة بدبابات "ليوبارد" لأوكرانيا، فيما ذكرت وسائل الإعلام الفنلندية أنه بالإضافة إلى ألمانيا فإن كل من بولندا وفنلندا وإسبانيا واليونان والدنمارك لديهم دبابات "ليوبارد".
المصدر: نوفوستي