وسائل إعلام: رئيس الوزراء الهولندي يعلن عن استعداده لتزويد أوكرانيا بالدبابات

أعرب رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي عن استعداد بلاده لتزويد أوكرانيا بالدبابات.

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يأتي ذلك بعد قرار ألمانيا بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2"، حيث تعتزم ألمانيا تشكيل كتيبتين من الدبابات، سيتم توفير مرحلتها الأولى من 14 دبابة من طراز "ليوبارد-2" من مخزون الجيش الألماني.

وإضافة إلى الدبابات سوف تشمل حزمة المساعدات الألمانية الجديدة لأوكرانيا الخدمات اللوجستية والذخيرة وصيانة الأنظمة.

وكانت وزارة الدفاع الهولندية قد أعلنت في نوفمبر إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك، أنها ستزود أوكرانيا بمعدات عسكرية ثقيلة، ولا سيما 90 دبابة، كجزء من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 120 مليون يورو.

المصدر: نوفوستي