وصفت سفارة روسيا لدى ألمانيا قرار برلين بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد-2" بالخطير للغاية، وقالت إنه سينقل الصراع إلى مستوى جديد من المواجهة.

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جاء ذلك كأول رد فعل روسي على القرار الألماني، الذي وافق عليه مجلس الوزراء بإرسال دبابات "ليوبارد-2" الألمانية إلى أوكرانيا، فيما صرحت ألمانيا بأنها سترسل 14 دبابة من هذا الطراز، وسمحت للدول الشريكة بإرسالها إلى أوكرانيا.

ويأتي القرار الألماني بعد أن أعلنت بريطانيا أنها ستوفر 14 دبابة من طراز "تشالنجر-2"، والتي كان ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة لإقناع الحلفاء الآخرين بإرسال "ليوبارد"، التي يوجد منها مخزون أعلى بكثير في جميع أنحاء أوروبا.

يأتي ذلك بعدما تعرضت ألمانيا لضغط من الحلفاء في "الناتو"، فيما رحبت دول أوروبية بالقرار، حيث وصفته بريطانيا بـ "القرار الصحيح" الذي اتخذه "حلفاء وأصدقاء "الناتو" وقالت إنه "سيعزز قوة النيران الدفاعية لأوكرانيا".

كما رحبت كل من بولندا وفرنسا وأوكرانيا بالقرار.

المصدر: RT