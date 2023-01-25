ألمانيا توافق على إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا وسط ترحيب من بريطانيا وفرنسا وبولندا

في بيان لمجلس الوزراء الألماني تمت الموافقة على إرسال 14 دبابة من طراز "ليوبارد-2"، والسماح بإرسال "ليوبارد" من دول ثالثة إلى أوكرانيا.

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وصرحت ألمانيا بأنها سترسل 14 دبابة "ليوبارد-2"، كما سمحت للدول الشريكة بإرسال هذه الدبابات أيضا إلى أوكرانيا.

ويأتي القرار الألماني بعد أن أعلنت بريطانيا عن أنها ستوفر 14 دبابة من طراز "تشالنجر-2"، والتي كان ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة لإقناع الحلفاء الآخرين بإرسال "ليوبارد"، التي يوجد منها مخزون أعلى بكثير في جميع أنحاء أوروبا.

وقد رحبت بريطانيا بما أسمته "القرار الصحيح" الذي اتخذه "حلفاء وأصدقاء (الناتو)" بإرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا، حيث كتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في تغريدة له على موقع "تويتر" أن تلك الدبابات "إلى جانب دبابات (تشالينجر-2) البريطانية ستعزز قوة النيران الدفاعية لأوكرانيا".

من جانبها رحبت كذلك كل من بولندا وفرنسا وأوكرانيا بالقرار.

المصدر: Sky News+نوفوستي