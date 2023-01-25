بيسكوف: الدبابات الغربية أيضا تحترق

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الدبابات الأمريكية والألمانية تحترق مثل غيرها، لكنها باهظة الثمن، وهو ما سيقع في نهاية المطاف على عاتق دافعي الضرائب الأوروبيين.

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جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف ليوم الأربعاء، وردا على سؤال بشأن اعتزام الولايات المتحدة الأمريكية تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"، والذي أفيد بأنه لن يتم قبل عام، حيث قال بيسكوف: "هناك بالفعل عدد من الخلافات بين ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من التصريحات المتناقضة بهذا الشأن. ومن الواضح أن كل شيء لا يسير بسلاسة داخل التحالف. كما أنه من الواضح أن الخطة فشلت من حيث الجوانب التكنولوجية وإعادة التقييم الواضحة للإمكانيات التي يمكن أن ترفع من قدرات أوكرانيا. لكن هذه الدبابات تحترق مثل غيرها، إلا أنها باهظة الثمن. وكل ذلك سيكون على عاتق دافعي الضرائب الأوروبيين".

وفي سياق متصل صرح بيسكوف بأن موسكو ليست على اتصال مع برلين في ضوء عمليات التسليم المحتملة لدبابات "ليوبارد" إلى التشكيلات الأوكرانية.

وكانت وسائل الإعلام الألمانية قد أشارت في وقت سابق إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس قد قرر إرسال دبابات "ليوبارد" إلى أوكرانيا.

المصدر: RT