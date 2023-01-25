الكرملين: استمرار الحرب لا يضمن أمان أوروبا

وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قناعة البعض باستمرار الحرب ضمانا لأمن قارة أوروبا بـ "السخف والغباء".

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جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لليوم الأربعاء، وردا على سؤال بشأن مقال جاء فيه أن "جيش أوكرانيا القوي هو المخرج لأوكرانيا، وليس مدخلا للناتو".

قال بيسكوف: "نقرأ يوميا كثيرا من التقارير، تطرح قناعة بعض الخبراء بأن استمرار الحرب يضمن أمن القارة، وهذا سخف وغباء. كنا مقتنعين بذلك منذ عام، عندما دعا بوتين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وعندما حذر من أن استمرار هذا الخط أمر خطير، ولا زلنا مقتنعين به الآن. وما نمر به الآن نتيجة لمثل هذه القناعات".

المصدر: RT