مواقع التواصل تستحضر ما نقله جيرينوفسكي عن أردوغان

نشرت بعض القنوات على تطبيق "تليغرام" مقطع فيديو لزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي (1946-2022) وأحد تصريحاته المثيرة للجدل.

في مقطع الفيديو يقول جيرينوفسكي: "لقد التقيت أردوغان مرتين وتحدثت معه، وأخبرني شخصيا باستعداده للخروج من (الناتو). وستكون هذه ضربة كبيرة جدا للحلف، لأن تركيا تمثل جناحه الجنوبي. وبدون تركيا، لن يكون لـ (الناتو) أجنحة. وفي المستقبل، قد تكون العلاقات بين روسيا وتركيا حتى أفضل من العلاقات بين روسيا وبيلاروس".

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وعلى الرغم من أن مقطع الفيديو يعود إلى ما قبل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي وضعت نقاطا على الحروف فيما يتعلق بدولة الاتحاد (روسيا وبيلاروس)، والتحالف العسكري ما بين الدولتين، إلا أن مغادرة تركيا لحلف "الناتو" تظل نقطة جدلية خاصة على خلفية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة بأنه "على السويد ألا تنتظر بعد الآن من أنقرة أن تتخذ أية خطوة في إطار قبول انضمام السويد إلى (الناتو)".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قد صرح في وقت سابق بأن تركيا ألغت زيارة وزير الدفاع السويدي إلى البلاد، على خلفية التطورات الأخيرة وإعطاء الإذن من السلطات السويدية لبعض الجهات بإحراق القرآن أمام السفارة التركية في ستوكهولم، فيما صرح الوزير بأن السويد وفنلندا لم تفيا بالتزاماتهما لأنقرة بشأن الحصول على عضوية "الناتو".

كما ألغى رئيس البرلمان التركي زيارة لرئيس البرلمان السويدي لأنقرة، فيما استدعت وزارة الخارجية التركية سفير السويد لدى أنقرة لإبلاغه إدانتها بأشد العبارات سماح سلطات السويد بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة البلاد في ستوكهولم.

المصدر: تليغرام