تدمير زورق مسيّر أوكراني بنيران مروحية روسية بمساعدة أجهزة الحرب الإلكترونية (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو أظهر تدمير زورق مسير سريع أوكراني بنيران مروحية روسية تابعة لأسطول البحر الأسود.

استخدمت المروحية رشاش "كلاشينكوف" لتدمير الزورق، حيث أُطلقت النيران من باب المروحية المفتوح، ما أدى إلى وقوع انفجار قوي على سطح البحر، سببه تفجير مخزون ذخائر الزورق المسير. كما أظهر الفيديو فردا آخر في طاقم المروحية في يده جهاز تحكم عن بعد.

وافترض بعض الخبراء أنه تحكم في مسيرة جوية ساعدت طيار المروحية في تدمير الدرون. كما افترض البعض الآخر أنه تحكم في أجهزة الحرب الإلكترونية التي جعلت الزورق يفقد السيطرة.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أفادت الجمعة 7 يونيو، بتدمير زورقين مسيرين أوكرانيين تم اكتشافهما الساعة 15.00 في جنوب غرب البحر السود.

المصدر: روسيسكا غازيتا