حماس ليست هي المشكلة – عودوا إلى تاريخ إسرائيل!

ما لم تغير إسرائيل سياسة الاحتلال التي تنتهجها، فستتوقع المزيد من المقاومة العنيفة بصرف النظر عما إذا تم تدمير حماس أم لم يتم. بول بيلار – ناشيونال إنترست

لقد مضى على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغيرها من الأراضي الفلسطينية أكثر من نصف قرن من الزمان. وأدى تلاشي الذكريات مع مرور الوقت إلى عدم فهم جذور وطبيعة العنف الأخير بين إسرائيل والفلسطينيين والذي يتركز الآن في قطاع غزة.

لقد حاول بايدن في الخطابات على مدى الأشهر الثمانية الماضية محو الذكريات بشكل أكثر جذرية من خلال التظاهر بأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بدأ في 7 أكتوبر، كما لو أن هجوم حماس على جنوب إسرائيل في ذلك اليوم كان بمثابة صاعقة من السماء لم يكن لها دوافع سوى بعض الكراهية الفطرية غير المبررة للإسرائيليين. ولا يحتاج المرء إلى العودة بعيداً في تاريخ الصراع بحثاً عن منظور يقوض هذا الوصف.

على سبيل المثال، لننظر إلى الفترة من سبتمبر 2014 إلى سبتمبر 2023، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي السابق على قطاع غزة وقبل الهجوم الذي بدأ في أكتوبر الماضي، فخلال تلك الفترة، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، تم قتل 1632 فلسطينياً على يد الإسرائيليين – معظمهم على يد قوات الأمن الإسرائيلية وبعضهم على يد المستوطنين في الضفة الغربية. وهذا أكثر من عدد القتلى الذي بلغ حوالي 1200 شخص، وفقاً لتقديرات الحكومة الإسرائيلية المعلنة، والذين كانوا ضحايا هجوم حماس في أكتوبر. بينما كان عدد القتلى من الإسرائيليين 155 خلال نفس الفترة 2014 – 2023 على أيدي الفلسطينيين.

بالعودة إلى تاريخ الصراع إلى أبعد من ذلك بكثير، يستطيع المرء أن يرى أن فهم طبيعة وأسباب العنف الفلسطيني المرتكب ضد إسرائيل لا يقتصر فقط على تحليل دوافع حماس؛ وهي في الغالب لا تشمل حماس على الإطلاق.

هناك الكثير لنتعلمه من ذلك التاريخ الطويل والمضطرب، بما في ذلك كيف أدرك الصهاينة في وقت مبكر أن مشروعهم يتضمن بالضرورة استخدام القوة ضد الشعب الذي يعيش بالفعل في فلسطين. قال ديفيد بن غوريون، رئيس وزراء إسرائيل المستقبلي، في عام 1919: "هناك فجوة، ولا شيء يمكن أن يملأ هذه الفجوة. لا أعرف أي عربي سيوافق على أن فلسطين يجب أن تكون ملكًا لليهود. ونحن، كأمة، نريد أن يكون هذا البلد لنا، والعرب، كأمة، يريدون أن يكون هذا البلد لهم".

ثم كانت هناك الأحداث الدموية التي وقعت في الأربعينيات، بما في ذلك المذابح والتهجير الجماعي التي تجاوزت الذاكرة الحية لمعظم الفلسطينيين اليوم، ولكنها كانت تجربة جماعية مؤلمة تعيش عليها النكبة كجزء من الوعي الوطني الفلسطيني. إن الإرهاب الذي كان آنذاك جزءاً من الصراع الأكبر حول فلسطين كان إلى حد كبير من عمل مجموعات يقودها رئيسا وزراء إسرائيليان آخران في المستقبل: مناحيم بيغن وإسحق شامير.

بالنسبة لمعظم الأميركيين اليوم، الذين تجاوزوا عدة عقود من العمر، ربط الوعي الأولي بالإرهاب الدولي هذه الظاهرة بالفلسطينيين في المقام الأول. وأصبح الإرهاب الدولي عنوانا رئيسيا في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات بدرجة أكبر بكثير مما كان عليه لسنوات عديدة قبل ذلك. وارتكبت الجماعات الفلسطينية العديد من الهجمات الأكثر إثارة والتي احتلت العناوين الرئيسية، مثل عمليات اختطاف طائرات ركاب متعددة ومتزامنة وتدميرها لاحقًا في مهبط طائرات صحراوي في عام 1970، وقتل رياضيين إسرائيليين في أولمبياد ميونيخ عام 1972.

إن توقيت هذه الطفرة في الإرهاب وحقيقة أن الفلسطينيين كانوا يقودون مرتكبيها لم يكن من قبيل الصدفة. وكان الحدث الرئيسي المعجل هو حرب الأيام الستة عام 1967، التي بدأتها إسرائيل، وأسفرت عن استيلاء إسرائيل على الأراضي العربية في فلسطين ومصر وسوريا، وكانت بمثابة بداية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام عقوداً من الزمن للأراضي الفلسطينية.

وشملت الجماعات الفلسطينية التي نفذت الهجمات الإرهابية، من بين أمور أخرى، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والصاعقة، وفتح، وجماعات منشقة مثل أيلول الأسود (الذي خطط ونفذ مذبحة ميونيخ ). وكانت هذه المجموعات تمثل مجموعة متنوعة من الأيديولوجيات والتوجهات السياسية، التي لم يوحدها إلا الغضب المشترك إزاء القهر الإسرائيلي لإخوانهم الفلسطينيين. ومع ذلك، كانوا في الغالب علمانيين وليسوا إسلاميين (نشأ مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وزعيمها لفترة طويلة، جورج حبش، في الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية).

ولم يكن لحماس، التي لم تتأسس قبل عام 1987، أي دور في أي من هذا.

النصيحة المعتادة للشخص الذي يشتكي من سلسلة طويلة من العلاقات السيئة مع الآخرين هي أن ينظر إلى الداخل إلى ما قد يفعله المشتكي والذي يسبب المشكلة المتكررة بدلاً من الاستمرار في إلقاء اللوم على الآخرين. تنطبق النصيحة على البلدان وكذلك على الأفراد.

ولكن إسرائيل، في ظل علاقاتها الطويلة العنيفة مع الفلسطينيين ـ والتي رافقتها الآن علاقات سيئة مع المحاكم الدولية وقسم كبير من بقية العالم ـ لا تتبع هذه النصيحة.

إن فشلها في القيام بذلك يؤدي إلى استمرار إراقة الدماء والكارثة الإنسانية التي أصبح عليها قطاع غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية. الهدف المعلن للحكومة الإسرائيلية من مواصلة عدوانها على القطاع هو "تدمير حماس". وإذا صدقنا كلام القادة الإسرائيليين، فإن تصميمهم على تحقيق هذا الهدف يشكل العائق الرئيسي أمام وقف إطلاق النار.

وحتى لو كان صناع القرار الإسرائيليون غير مبالين تماماً بمعاناة الفلسطينيين ولم يهتموا إلا بأمن ورفاهية المواطنين الإسرائيليين، فإن هدف "تدمير حماس" مضلل على مستويات متعددة.

حماس ليست جيشا نظاميا يحسب تدميره بعدد الكتائب التي تم استئصالها. إنها حركة، وأيديولوجية، ووسيلة للتعبير عن عدم الرضا عن القهر الذي تمارسه إسرائيل. وقد حظيت بدعم الفلسطينيين الذين رأوا أنها المجموعة الأكثر صراحة في الوقوف في وجه إسرائيل - خاصة على النقيض من السلطة الفلسطينية التي تهيمن عليها فتح، والتي يرون أنها لا تزيد عن كونها مجرد أداة مساعدة للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. لقد أدى سلوك إسرائيل في غزة إلى زيادة شعبية حماس بين العديد من الفلسطينيين، وعلى هذا النحو، فمن المتوقع أن يكون بمثابة نعمة للتجنيد.

والأهم من ذلك - وكما يظهر تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني - أنه لا يوجد شيء خاص في حماس يميزها عن جميع وسائل المقاومة الأخرى ضد القهر من قبل إسرائيل. لقد انبثقت حماس من جماعة الإخوان المسلمين. ولو لم يكن هناك احتلال إسرائيلي، لكانت بمثابة الجناح الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين، تمامًا كما كانت تعمل أجنحة الإخوان المسلمين في تونس والأردن ومصر (قبل انقلاب عبد الفتاح السيسي عام 2013) – كأجنحة سلمية.

ومهما فكر المرء في ما أصبحت عليه حماس اليوم، فإنه لم يصبح كذلك بسبب شيء في جيناتها يميزها عن الكيانات الفلسطينية الأخرى. لقد أصبح الأمر كذلك بسبب الظروف التي أخضعت لها إسرائيل الشعب الفلسطيني. وإذا اختفت حماس غداً فإن جماعات أخرى سوف تستخدم العنف كوسيلة للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

إن المعاناة التي تحملها سكان قطاع غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية ستدور في الوعي الفلسطيني إلى جانب نكبة الأربعينيات والغزوات الإسرائيلية عام 1967 لإدامة الغضب الفلسطيني وتحفيز تلك الجماعات المستقبلية.

ولن تنتهي هذه القصة المأساوية بتدمير أي جماعة بعينها، بل فقط بتقرير مصير الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال.

المصدر: ناشيونال إنترست

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